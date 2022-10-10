Популярна американська співачка Брітні Спірс стала активно вести соціальні мережі та часто дивує фанатів новими витівками. На свободі та без контролю батька артистка веселиться, дуріє і розважається навіть без одягу на пляжі.

При цьому Брітні справедливо зауважує: вона така, яка є і хоче жити моментом. Вона багато втратила і хоче дозволити собі бути такою, яка зараз – не боятися помилок.

Цього разу Брітні похвалилася зустріччю не лише на курорті, а й поїздкою туристичними місцями:

«Винайдений туризм 🙌; Приємно бачити, що ви розважаєтеся на своїх умовах ❤️; Це Мексика? Хіба її волосся не було коротким. Це має бути старим; ти виглядаєш так мило 💕; Моя королева, ти наймиліша, я так тебе люблю 💖; Ти заслуговуєш на все щастя в цьому світі; Ти виглядаєш такою щасливою королевою ❤️» - пишуть у мережі.

«Мені сумно усвідомлювати, що людина, яка дивиться щось у Instagram і навіть не знає мене, витрачає час навіть на те, щоб коментувати та говорити такі ненависні слова!

Я сиджу в соціальних мережах, тому що отримую задоволення від своїх дурних відео 📲 !!! Люди ненависні, тому моя порада людям у цьому світі: якщо вам пощастить знайти когось приємного… тримайтеся за життя, бо такі рідкість» - чесно зізналася Брітні.

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