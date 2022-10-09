Друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", знову поїхала за кордон.

Христина Горняк вирушила до своїх подруг в столицю Австрії Відень, де відсвяткує свій день народження. 10 жовтня їй виповниться 36 років. Вже тривалий час вона не публікує кадрів з чоловіком та натякає на проблеми в особистому житті, але не розкриває подробиць

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина показала та розповіла, як та з ким проводить ранок за кордоном.

"Ранкова кава = ранковий донат. Я кожного ранку дуже вдячна Богу за ще один день, та усім Захисникам за можливість жити! Вдячність і молитва - це добре, а якщо ще і перевести кошти для підтримки, то це ще краще! От так зараз зроблю і вам кожному нагадую! 🙏Тримаймось! ❤️", — наголосила дружина Остапчука.

В сторіс Горняк також поділилася кадрами, на яких показала свій лук для прогулянки містом. Вона обрала стильний брючний костюм зеленого кольору.

"Йдемо пити каву з подругою, бо донат вже зробила, а віденську кавуську ще не випила", — каже Христина.

Також дружина Остапчука показала ефектне відео з ресторану, куди прийшла разом із подругою, яка, поки Горняк починала свій день із кавою, вирішила випити винця.

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