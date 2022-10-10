Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук вирішила трохи відволікти українців від моторошних новин.

Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Артистка частенько ділиться з шанувальниками рецептами приготування смачних страв, якими балує свою родину. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук продемонструвала, як приготувати сирно-гарбузову запіканку.

"Якщо це ху*ло, думає, що нас злякати, то ні!!! Нас не подолати, ми і далі будемо боротись за нашу УКРАЇНУ💛💙Дякую ЗСУ, дякую ППО, дякую президент🙏🏻Я продовжую готувати, бо мене це заспокоює, і коли не буде повітряної тривоги- готуйте💋🙏 Закликаю вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. Бережіть себе та близьких!", — наголосила Ганна.

Для приготування сирно-гарбузової легкої запіканки нам знадобляться для сирного шару:

✅сир(не сухий) 500 гр

✅яйця 2 шт

✅цукор 80 гр

✅ванільний цукор

✅йогурт чи кефір 200 гр

✅борошно з крохмалем 3 ложки

Для гарбузового шару:

✅гарбуз 500 гр, запікається 40 хв

✅яйце 2 шт

✅цукор 80 гр

✅цедра лимона та апельсина

✅кориця, мускатний горіх

✅борошно з крохмалем 3 ложки

Увесь процес приготування Саліванчук показала на відео:

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