Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
Артистка частенько ділиться з шанувальниками рецептами приготування смачних страв, якими балує свою родину. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук продемонструвала, як приготувати сирно-гарбузову запіканку.
"Якщо це ху*ло, думає, що нас злякати, то ні!!! Нас не подолати, ми і далі будемо боротись за нашу УКРАЇНУ💛💙Дякую ЗСУ, дякую ППО, дякую президент🙏🏻Я продовжую готувати, бо мене це заспокоює, і коли не буде повітряної тривоги- готуйте💋🙏 Закликаю вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. Бережіть себе та близьких!", — наголосила Ганна.
Для приготування сирно-гарбузової легкої запіканки нам знадобляться для сирного шару:
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✅сир(не сухий) 500 гр
✅яйця 2 шт
✅цукор 80 гр
✅ванільний цукор
✅йогурт чи кефір 200 гр
✅борошно з крохмалем 3 ложки
Для гарбузового шару:
✅гарбуз 500 гр, запікається 40 хв
✅яйце 2 шт
✅цукор 80 гр
✅цедра лимона та апельсина
✅кориця, мускатний горіх
✅борошно з крохмалем 3 ложки
Увесь процес приготування Саліванчук показала на відео:
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