Напередодні Христина Горняк вирушила до своїх подруг в столицю Австрії Відень, де планувала відсвяткувати свій день народження. 10 жовтня їй виповнюється 36 років. Але свята не вийшло, все затьмарили жахливі наслідки масованого обстрілу українських міст з боку російських окупантів.

Тому на своїй сторінці в Instagram Христина, замість традиційного посту з радощами та вдячностями, розмістила потужне звернення та кадри руйнувань на батьківщині.

"10.10.2022 року. Сьогодні я планувала абсолютно інший пост, але рука не підніметься зараз його написати. Одне скажу, що я дуже вдячна вам, мама і тато, що народили мене Українкою і виховали з повагою до нашої землі і наших людей, бо ми найкращі! Тримаймось, будь ласка! Дякую всім, хто сьогодні працював на ППО, та всім Захисникам, що щодня оберігають від росіі. Вистоїмо та переможемо! 🙏", — наголосила Горняк.

Вже тривалий час дружина Остапчука не публікує кадрів з чоловіком та натякає на проблеми в особистому житті, але не розкриває подробиць. Цього разу Володимир не зміг пройти повз та принаймні поставив лайк під постом дружини. Українці в коментарях підтримали Христину та засипали її привітаннями.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.