Співак Дмитро Монатик розповів перші за довгий час про особисті переживання публічно під час інтерв'ю.

Відомий артист та продюсер Дмитро Монатик уперше за довгий час дав інтерв'ю та поспілкувався з Машею Єфросініною. Вона влаштувала йому вже звичний "іспит" на відвертість, розповівши про це Інстаграм.

«Дима @monatik_official довго не погоджувався на #Іспит на відвертість! І я впевнена, що його рішення дати все ж таки відверте інтерв'ю пов'язане саме з тим відчуттям, яке притаманне сьогодні кожному - ми змінилися, усі упередження та минулі страхи. Сьогодні все це – наша реальність, наша правда…

І важливо, що комусь із вас вона потрібна саме зараз, комусь нагадає свій стан, комусь допоможе почуте слово! Сьогодні немає зірок і не зірок! Сьогодні ми просто робимо все, що можемо вистояти у нашому єднанні! Дякую тобі, Дімо!!!» – поділилася Марія.

Також Дмитро Монатик розповів, як отримав найстрашнішу в житті звістку та як пережив горе, яке не згасає досі.

За словами Монатика, він добре пам'ятає цей день і весь час повертається в ці відчуття.

«Трохи згасло, але перші концерти – це просто… це просто флеш-беки. Я пам'ятаю, як мені перед виходом на великий концерт було дуже багато людей, сказали, що не стало тата», - розповів співак в інтерв'ю Маші Єфросініній.

Нагадаємо, Монатик відповів, чому разом із сім'єю ховався від війни за кордоном.

Також повідомлялося, що Монатик згадав, як проводив час із синами до війни.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт.