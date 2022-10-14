Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон.
На своїй сторінці в Instagram Бабкін у День захисників та захисниць повідомив про прем'єру нової пісні “Пташка” - дуету з Володимиром Удовенком.
"Після чергового концерту в Європі на підтримку України мені прийшло повідомлення від учасника команди «30+»«Ліги Сміху» Вані Кухарчука, в якій я був тренером за мирних часів: “Подивись, будь ласка, це відео Володимира Удовенко”. Я не знав, хто це, бачив хлопця перший раз, але пісня мене зачепила одразу. Пізніше мені розповіли його драматичну історію", — пригадує Бабкін.
До війни Удовенко не мав відношення до музики, працював менеджером у великій компанії, але 24 лютого його життя кардинально змінилося.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Висловлюємо співчуття": стали відомі обставини катастрофи українського літака
"Наступний етап - мобілізація": названо місяць, коли війська можуть вторгнутися в Україну з Білорусі
Рівень води в Дніпрі різко підскочив, з’ясувалося, що відбувається і чи є небезпека: звернення до українців
Виріс у прийомних батьків і йому не 70 років: відомий журналіст розповів, що може приховувати Путін
"Перші два тижня війни Володимир зі своєю родиною переховувався у підвалі в Бучі. Там же він і написав свою першу пісню. Після звільнення Київщини він повернувся додому, почав записуватись на студії, продовжував створювати пісні. Тож коли сталась трагедія в Оленівці, де російські окупанти жорстоко вбили полонених азовців, з’явилась “Пташка”, — пише Сергій.
Пташка - це позивний парамедикині з батальйону “Азов”, яка нещодавно була звільнена з полону. Саме вона та її героїчні вчинки й стали натхненням для цієї композиції.
Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.
Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.
Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.