Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон.

На своїй сторінці в Instagram Бабкін у День захисників та захисниць повідомив про прем'єру нової пісні “Пташка” - дуету з Володимиром Удовенком.

"Після чергового концерту в Європі на підтримку України мені прийшло повідомлення від учасника команди «30+»«Ліги Сміху» Вані Кухарчука, в якій я був тренером за мирних часів: “Подивись, будь ласка, це відео Володимира Удовенко”. Я не знав, хто це, бачив хлопця перший раз, але пісня мене зачепила одразу. Пізніше мені розповіли його драматичну історію", — пригадує Бабкін.

До війни Удовенко не мав відношення до музики, працював менеджером у великій компанії, але 24 лютого його життя кардинально змінилося.

"Перші два тижня війни Володимир зі своєю родиною переховувався у підвалі в Бучі. Там же він і написав свою першу пісню. Після звільнення Київщини він повернувся додому, почав записуватись на студії, продовжував створювати пісні. Тож коли сталась трагедія в Оленівці, де російські окупанти жорстоко вбили полонених азовців, з’явилась “Пташка”, — пише Сергій.

Пташка - це позивний парамедикині з батальйону “Азов”, яка нещодавно була звільнена з полону. Саме вона та її героїчні вчинки й стали натхненням для цієї композиції.

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