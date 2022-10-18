Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який одружений на нотаріусі Христині з 2020 року. Щоправда, останнім часом у пари не все так гладко, починаючи з серпня. Телеведучий Слава Дьомін зазначав, що попри проблеми поки пара не збирається розлучатися. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поділитись особистим.

"Просто хотілося вам про це нагадати. І вас і собі. Хоча я з вами хочу бути відвертою, що той постійний стрес мене дуже виснажує і без нормального сну теж складно, але тримаюся поки що, як буде важко, то знову відновлюватимуся", - написала Христина.

"Сьогодні у мене було заплановано 2 зйомки, на яких я мала відзняти ORA бокси, щоб їх презентувати вам. Одна зйомка не відбулася, тому що були сирени. А тепер я взагалі не знаю, як і коли презентувати бокси. Адже вони планувалися також із благодійною метою".

Нагадаємо, дружина Остапчука розповіла про своє кохання, яке зустріла шість років тому.

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