Як повідомляє Politeka.net, після того, як Віра Брежнєва випустила свою першу україномовну пісню в дуеті з TAYANNA, у мережі завірусився фрагмент її інтерв'ю 2019 року. У ньому артистка із села Кам'янське на Дніпропетровщині доводить, що не є українською співачкою.
Таке відео надіслали співачці Олі Цибульській, щоб вона прокоментувала це. Артистка несподівано стала на захист Брежнєвої. Ролик співачка записала в Instagram-stories.
Оля Цибульська каже, що краще, коли людина усвідомлює свої помилки та робить висновки, чим далі продовжує підтримувати "російський світ" та заробляє гроші в росії.
Крім того, артистка нагадала, що Брежнєва активно допомагає Україні волонтерською діяльністю та дуже шкодує про те, що "прозріла" лише після вторгнення росії в Україну. Водночас, Лорак скрізь кричить, що вона українка, але нічим не допомагає своїй країні і жодного разу не засудила російське вторгнення.
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"Подумаємо з боку, що краще: Віра Брежнєва, яка не почувала себе українською співачкою, але етнічно – українка, і після повномасштабного вторгнення нарешті "докумекала" і активно підтримує Україну, і робить все для того, щоб світ звертав на нас увагу та наближає перемогу? Або Ані Лорак, яка все життя била себе в груди і співала Івасюка, кричала, що вона народна артистка України? Ви просто задумайтесь. ", - змусила задуматися Оля Цибульська.
Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.
Також Politeka писала, що Цибульська засвітилася з чоловіком, поділившись щасливим моментом.
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