Оля Цибульська каже, що краще, коли людина усвідомлює свої помилки та робить висновки, чим далі продовжує підтримувати "російський світ".

Як повідомляє Politeka.net, після того, як Віра Брежнєва випустила свою першу україномовну пісню в дуеті з TAYANNA, у мережі завірусився фрагмент її інтерв'ю 2019 року. У ньому артистка із села Кам'янське на Дніпропетровщині доводить, що не є українською співачкою.

Таке відео надіслали співачці Олі Цибульській, щоб вона прокоментувала це. Артистка несподівано стала на захист Брежнєвої. Ролик співачка записала в Instagram-stories.

Оля Цибульська каже, що краще, коли людина усвідомлює свої помилки та робить висновки, чим далі продовжує підтримувати "російський світ" та заробляє гроші в росії.

Крім того, артистка нагадала, що Брежнєва активно допомагає Україні волонтерською діяльністю та дуже шкодує про те, що "прозріла" лише після вторгнення росії в Україну. Водночас, Лорак скрізь кричить, що вона українка, але нічим не допомагає своїй країні і жодного разу не засудила російське вторгнення.

"Подумаємо з боку, що краще: Віра Брежнєва, яка не почувала себе українською співачкою, але етнічно – українка, і після повномасштабного вторгнення нарешті "докумекала" і активно підтримує Україну, і робить все для того, щоб світ звертав на нас увагу та наближає перемогу? Або Ані Лорак, яка все життя била себе в груди і співала Івасюка, кричала, що вона народна артистка України? Ви просто задумайтесь. ", - змусила задуматися Оля Цибульська.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

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