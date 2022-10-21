Як повідомляє Politeka.net, відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко вивчає українську кухню і намагається іншим прищепити любов до готування. Кухар робить все для того, щоб світ дізнався, що таке українська кухня. На своїй сторінці в Instagram кухар похвалився досягненням на цій ниві.
Так, Євген Клопотенко повідомив, що у Німеччині у найбільших місцевих книгарнях почала продаватися його книга з українськими рецептами, яка була перекладена німецькою мовою. Щоб іноземці поглинали нашу культуру, хотіли б це розповсюджувати та допомагати захищати.
"Я казав, що заповню українською їжею світ – я виконую... Це тільки початок. Україна стане впливовою у світовому культурному полі. Якщо ви живете в Німеччині, можете допомогти мені з цією місією та дарувати цю книгу своїм німецьким друзям, що стане такою лагідною силою, щоб популяризувати наше", - поділився Євген Клопотенко .
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком: "Дуже мило"
"Військ перекидають ще більше": що задумали окупанти, які тікають із Херсонщини
Насувається важка зима з морозами до -25: чи будуть вони тривалими і де чекати снігу вже у листопаді
Окупанти готуються до атаки, стягують "мобіків" і "вагнерівців": названо напрямок
Користувачі мережі привітали кулінара з досягненням і подякували йому за виконану роботу: "Боже, круто, місія буде виконана!", "Женя, це відмінна новина ❤️ я вже знаю, що купуватиму далі", "Вау, вітаю! Це чудово!! !", "Дякую, за все що ви робите. Культурний фронт зараз теж дуже потрібен".
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.