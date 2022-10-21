Кухар, кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко робить все для того, щоб світ дізнався, що таке українська кухня.

Як повідомляє Politeka.net, відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко вивчає українську кухню і намагається іншим прищепити любов до готування. Кухар робить все для того, щоб світ дізнався, що таке українська кухня. На своїй сторінці в Instagram кухар похвалився досягненням на цій ниві.

Так, Євген Клопотенко повідомив, що у Німеччині у найбільших місцевих книгарнях почала продаватися його книга з українськими рецептами, яка була перекладена німецькою мовою. Щоб іноземці поглинали нашу культуру, хотіли б це розповсюджувати та допомагати захищати.

"Я казав, що заповню українською їжею світ – я виконую... Це тільки початок. Україна стане впливовою у світовому культурному полі. Якщо ви живете в Німеччині, можете допомогти мені з цією місією та дарувати цю книгу своїм німецьким друзям, що стане такою лагідною силою, щоб популяризувати наше", - поділився Євген Клопотенко .

Користувачі мережі привітали кулінара з досягненням і подякували йому за виконану роботу: "Боже, круто, місія буде виконана!", "Женя, це відмінна новина ❤️ я вже знаю, що купуватиму далі", "Вау, вітаю! Це чудово!! !", "Дякую, за все що ви робите. Культурний фронт зараз теж дуже потрібен".

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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