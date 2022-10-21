На цей раз дружина ведучого Володимира Остапчука вирішила обіграти стильну річ на всі часи, але особливо актуальну в осінній сезон.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк балує не лише чуттєвими кадрами, а й хвилює розуми міркуваннями на важливі життєві теми, надихає дівчат і закликає їх полюбити та прийняти себе. Цього разу на її сторінці в Instagram з'явився пост із образом, який підібрала для вечері.

Осінь створена для багатошарових образів та довгих прогулянок. Милуватимемося першими жовтими листочками, чекатимемо в кафе теплий, ще зовсім літній, дощ і закохаємося, в тому числі, в себе в 101-й раз. Так вирішила Христина Горняк і підібрала для себе модний лук.

На цей раз дружина ведучого Володимира Остапчука вирішила обіграти стильну річ на всі часи, але особливо актуальну в осінній сезон - чорну сорочку з еко-шкіри. Заодно вона показала новий спосіб носити цю безпрограшну річ. Христина Горняк надягла під неї білий топ. З чорними штанами цей "верх" поєднувався просто чудово. Вийшло стильно та незвично.

Крім того, Христина показала кадри із салону - їй нарешті вдалося потрапити до свого колориста, який повернув молодій жінці натуральний колір волосся.

"Нарешті я змогла дістатися свого колориста. А це означає, що мій колір повертається", - підписала вона кадри.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.



