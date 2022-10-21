Співачка Олександра Зарицька, яка є солісткою гурту KAZKA, показала себе та розповіла про свої плани.

Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка є солісткою гурту KAZKA. Зірка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де викликала фурор із піснею "Свята", яка вразила навіть Настю Каменських. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка наважилася показати своє кохання, поділившись спільними кадрами.

Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Олександра поділилася із фанами кадрами, де знімала себе.

"Наша подорож продовжується і ми вирушаємо до Хіросіми з важливим меседжем. Розповім потім, якщо у нас все вийде", - написала Зарицька.

До цього зірка опублікувала фото, розповівши про зустріч із послом.

"Наша Японія.

Сьогодні встигли зустрітися з віце-прем'єром та послом України в Японії, розповісти про ситуацію вдома та відчути неймовірну підтримку.

А вже завтра – заспіваємо для вас у незвичайному складі, з місцевими музикантами та надкрутим японським гітаристом. Не проґавте”, - написала Зарицька.

Нагадаємо, учасники KAZKA опинилися на місці страшної трагедії, Зарицька показала перші кадри

А ще Politeka повідомляла, що солістка "KAZKA" Зарицька схвилювала емоційне виконання гімну.

Також Politeka писала, що солістка "KAZKA" Зарицька поділилася теплими спогадами про країну, яка підтримує Україну



