Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка є солісткою гурту KAZKA. Зірка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де викликала фурор із піснею "Свята", яка вразила навіть Настю Каменських. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка наважилася показати своє кохання, поділившись спільними кадрами.
Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Олександра поділилася із фанами кадрами, де знімала себе.
"Наша подорож продовжується і ми вирушаємо до Хіросіми з важливим меседжем. Розповім потім, якщо у нас все вийде", - написала Зарицька.
До цього зірка опублікувала фото, розповівши про зустріч із послом.
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"Наша Японія.
Сьогодні встигли зустрітися з віце-прем'єром та послом України в Японії, розповісти про ситуацію вдома та відчути неймовірну підтримку.
А вже завтра – заспіваємо для вас у незвичайному складі, з місцевими музикантами та надкрутим японським гітаристом. Не проґавте”, - написала Зарицька.
Нагадаємо, учасники KAZKA опинилися на місці страшної трагедії, Зарицька показала перші кадри
А ще Politeka повідомляла, що солістка "KAZKA" Зарицька схвилювала емоційне виконання гімну.
Також Politeka писала, що солістка "KAZKA" Зарицька поділилася теплими спогадами про країну, яка підтримує Україну