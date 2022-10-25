Як повідомляє Politeka.net, український музикант, лідер гурту "Антитіла" та парамедик Тарас Тополя, коли він має можливість, публікує пости в соцмережах. Найчастіше вони дуже серйозні і піднімають болючі та важливі теми. Але цього разу музикант зробив виняток і розсмішив своїм постом у Instagram.

Зокрема, Тарас Тополя розсмішив шанувальників "дофейсбучним" нецензурним "літописом" і опублікував жартівливий напис, адресований російським окупантам.

У написі говорилося, що російські загарбники набридли українцям і скоро на них чекає розгром. Щоб не використати нецензурної лексики, автор ілюстрації прибрав кілька літер зі слів.

"Давні літописи дофейсбучних і доінстаграмних часів", - жартома підписав пост Тарас Тополя .

Незважаючи на пропущені літери, користувачам мережі вдалося розшифрувати напис. У коментарях вони з гумором заявили, що літописи брехати не будуть: "У крапку! Вони вже всіх повернули в минуле!", "Те, що я там прочитав, було зовсім непристойним", "Давні хроніки не можуть брехати", "А люди схоже вже тоді щось знали", "Зрозуміло, дуже актуально і коли вже нарешті".

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.