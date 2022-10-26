Юна дочка відомої моделі та актриси Моніки Беллуччі для нової зйомки перетворилася на сміливу диву.

Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – відома італійська актриса, яка виховує двох доньок. Причому 18-річна Діва Кассель, її старша дочка, пішла модельними стопами артистки. Наразі дівчина дивує образами на дорогих модних показах.

На цей раз стало відомо, як Діва отримала свою першу сольну обкладинку Vogue. Дівчина з'явилася у новому номері турецького видання. Варто зазначити, що цього літа дівчина знімалася для журналу, але італійського номера.

Шанувальники вже вважають, що за темпами розвитку своєї модельної кар'єри Діва вже випередила Моніку Беллуччі, адже її мама з'явилася на обкладинці цього журналу у 24 роки, тоді як її дочка – о 18-й.

«Смілива дівчинка, поважаю; Не можна просто забути про це; Вона не відступить; Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо 😍; Гарний солодкий вигляд; Гарне маля 😍; Це так красиво 😍; Краса! 👌; Чудові фотографії 💓».

Моніка не лише їздить на трендові покази з дочкою, а й з'являється на всіх зйомках із Дівою, щоб юна красуня не хвилювалася.

У смарагдовій сукні, з акуратною зачіскою та макіяжем Діва сяяла на світському вечорі, який підтримала і її зіркова мама.

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