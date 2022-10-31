Кайлі Дженнер в образі нареченої Франкенштейна показала досить цікавий стиль після схуднення.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель і бізнес-вумен Кайлі Дженнер спеціально до свята Хеллоуїна перетворилася на шалену наречену Франкенштейна і навіть влаштувала цікаву фотосесію відразу в кількох образах.

Спершу Кайлі показала себе в класичній сукні, а потім дозволила собі більше і прикрила форми бинтами, наче підкреслюючи схудлу на двадцять кілограм фігуру.

При цьому Дженнер показала й оновлений макіяж – нещодавно вона представила нову лінійку своєї косметики, тож почала експериментувати.

«Стає все краще; треба запам'ятати таку ідею; мені подобається Пікассо; Кайлі це було добре; Нам це подобається 😍; Улюблена назавжди Кайлі.....😍; Кайлі ті амо😍❤️; ідеально влаштувалася 😍; Люблю власний стиль; Гарне вбрання; Не роби мені боляче 😭; я заздрю ​​цій фігурі» - пишуть у мережі.

Дівчина не тільки досить швидко прийшла у форму, а й змогла впоратися з депресією. За словами Дженнер, це було дуже важко, вона плакала близько трьох тижнів щодня.

«Зараз я почуваюся краще морально. Я не реву кожен день, так що це здорово. У мене не буває поганих днів, пов'язаних із моїм тілом» - заявила Дженнер.

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