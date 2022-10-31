Телеведучий Володимир Остапчук вирішив відповісти на хейт, опублікувавши нову посаду у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий. Нещодавно з'явилася новина, що Остапчук розлучився з Христиною, на якій одружився 2020 року одразу після розлучення з Оленою Войченком. Після цієї новини Володимир ненадовго зник з Інстаграм, але все ж таки вирішив повернутися.

В останній публікації Остапчука після повернення українці вирішили покритикувати зірку.

"Йому не заважало б бути трішки "простіше", як кажуть в Умані, бо дуже зазвездився", - написала українка.

"Виправився", - відповів Володимир і поділився фотографією з Умані.

До цього Остапчук показав своїх дітей, які зараз у Канаді.

"Сьогодні мої діти йдуть до школи.

Чи не вдома, в Канаді.

Так само, як і сотні тисяч інших юних українців та українок.

Вимушено, далеко чи близько, онлайн чи з перервами у бомбосховищах (як у класі моєї вчительки).

І як батькові дуже складно це навіть усвідомити, а як учителю за першою освітою – прийняти”, - написав Остапчук.

Нагадаємо, Полякова пожартувала з Остапчука після новини про його розлучення

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