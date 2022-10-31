Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий. Нещодавно з'явилася новина, що Остапчук розлучився з Христиною, на якій одружився 2020 року одразу після розлучення з Оленою Войченком. Після цієї новини Володимир ненадовго зник з Інстаграм, але все ж таки вирішив повернутися.
В останній публікації Остапчука після повернення українці вирішили покритикувати зірку.
"Йому не заважало б бути трішки "простіше", як кажуть в Умані, бо дуже зазвездився", - написала українка.
"Виправився", - відповів Володимир і поділився фотографією з Умані.
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До цього Остапчук показав своїх дітей, які зараз у Канаді.
"Сьогодні мої діти йдуть до школи.
Чи не вдома, в Канаді.
Так само, як і сотні тисяч інших юних українців та українок.
Вимушено, далеко чи близько, онлайн чи з перервами у бомбосховищах (як у класі моєї вчительки).
І як батькові дуже складно це навіть усвідомити, а як учителю за першою освітою – прийняти”, - написав Остапчук.
Нагадаємо, Полякова пожартувала з Остапчука після новини про його розлучення
А ще Politeka повідомляла, що розлучення Остапчука та Гірник, у зірок була спільна нерухомість
Також Politeka писала, що дружина Остапчука після новин про розлучення знайшла чим зайнятися