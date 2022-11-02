Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка виховує двох дочок і не так часто сяє на світських вечорах. Артистку вже почала замінювати її старша дочка Діва, співпрацюючи з модними будинками та беручи участь у рекламних зйомках для глянцю.

Як відомо, влітку минулого року Діва з'явилася в італійському Vogue, але тоді вона знімалася разом зі своєю знаменитою мамою. Цього разу Діва похвалилася яскравою цибулею у червоному міні – маленькій шкіряній спідниці та такому самому гольфі з курткою.

Також Діва привернула увагу простим укладанням та макіяжем, який вдало поєднувався з її новим чином для глянцю.

Діва також регулярно бере участь у показах Dolce & Gabbana – дружба з брендом перейшла їй у спадок від мами.

Як недавно стало відомо, як Діва отримала свою першу сольну обкладинку Vogue. Дівчина з'явилася у новому номері турецького видання. Варто зазначити, що цього літа дівчина знімалася для журналу, але італійського номера.

Шанувальники вже вважають, що за темпами розвитку своєї модельної кар'єри Діва вже випередила Моніку Беллуччі, адже її мама з'явилася на обкладинці цього журналу у 24 роки, тоді як її дочка – о 18-й.

Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у нескромній сукні змогла вразити фігурою для модної обкладинки.

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