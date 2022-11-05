Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Алексе, а що ти відчував, коли відправляв дівчат додому? Чи не було тобі їх шкода?"

Подібних питань дуже багато. Щоп'ятниці ви спостерігатимете за моїм вибором на церемонії.

І я хочу, щоб ви знали, як я ухвалював рішення про те, кому дарувати троянду.

Іноді було складно.

Іноді я думав, що «якби розмова була про інше».

Іноді до останньої секунди сподівався на знак.

А іноді рішення було очевидним.

Але я ніколи не відчував жалю про свій вибір до жодної з дівчат!

І вважаю, що вони не повинні шкодувати ні про що.

Звичайно, я намагався бути максимально делікатним і тактовним з дівчатами, яким не вручив троянду. І хотів, щоб кожна з них знала, що вона прекрасна і точно ще зустріне свою людину. Це просто не я.

Вибір загалом рідко буває простим. Але його зроблено, і я вважаю, що все пройшло так, як мало пройти", - написав Топольський.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Якщо дві чужі людини і нічого не пов'язують, то, звичайно, не шкода", "Слова справжнього чоловіка! Поки згодні, але дівчат так багато ... навіть не можу уявити як Ви робили вибір з таких красивих і харизматичних", "Фото взагалі. Підтримую. Якщо не відчуваєте до цієї людини нічого, то краще не тримати на проекті".

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