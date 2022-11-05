Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Алексе, а що ти відчував, коли відправляв дівчат додому? Чи не було тобі їх шкода?"
Подібних питань дуже багато. Щоп'ятниці ви спостерігатимете за моїм вибором на церемонії.
І я хочу, щоб ви знали, як я ухвалював рішення про те, кому дарувати троянду.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Йдуть жорстокі бої": окупанти намагаються оточити ЗСУ, названо небезпечний напрямок
Розтовстілий Басков пустив сльозу згадуючи про поранених окупантів, відео: "маємо дякувати..."
Раптово обірвалося життя відомої української співачки: "Наталочка, люба, як же так..."
"Сиділи б вдома - жили б далі": моторошну знахідку виявили на місці катастрофи гелікоптера рф
Іноді було складно.
Іноді я думав, що «якби розмова була про інше».
Іноді до останньої секунди сподівався на знак.
А іноді рішення було очевидним.
Але я ніколи не відчував жалю про свій вибір до жодної з дівчат!
І вважаю, що вони не повинні шкодувати ні про що.
Звичайно, я намагався бути максимально делікатним і тактовним з дівчатами, яким не вручив троянду. І хотів, щоб кожна з них знала, що вона прекрасна і точно ще зустріне свою людину. Це просто не я.
Вибір загалом рідко буває простим. Але його зроблено, і я вважаю, що все пройшло так, як мало пройти", - написав Топольський.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Якщо дві чужі людини і нічого не пов'язують, то, звичайно, не шкода", "Слова справжнього чоловіка! Поки згодні, але дівчат так багато ... навіть не можу уявити як Ви робили вибір з таких красивих і харизматичних", "Фото взагалі. Підтримую. Якщо не відчуваєте до цієї людини нічого, то краще не тримати на проекті".
Нагадаємо, "Холостяк" Топольський мало не зірвав зйомки, за СТБ цього не покажуть
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський описав, яким має бути ідеальне побачення.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський розповів, від чого у стосунках отримує особливий кайф.