Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розповіла, скільки зараз важить, та зізналася, що планує ще схуднути до нового року.

У дружини телеведучого попросили поради, як прийти до гарної фігури після пологів.

"Тут я вам не відкрию Америку)) Спорт, постійні навантаження і правильне харчування. І в моєму випадку саме після пологів швидко прийшла в форму, бо годувала дітей. Я мега-активна мама і все просто згорає - я це відчуваю", — пояснила Христина.

Зараз обраниця Решетніка важить 57 кг при зрості 169 см.

"Занадто для мене - хочу до кінця року скинути 5 кг", — додала вона.

Також у дружини ведучого поцікавилися, чи винаймало зіркове сімейство няню, аби впоратися з трьома синами — Іваном, Дмитром і маленьким Сашком.

"Коли Сашуні був 1 рік і я закінчила годувати, в нашій сім'ї з'явилась няня. Неймовірна жінка, яка з нашими хлопцями «на одній хвилі». Це значно розгрузило мене! Але участь бабусь/дідусів в житті синочків теж колосальна", — зізнається Христина Решетнік.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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