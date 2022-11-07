На своїй сторінці в Instagram Падалко опублікувала важливий пост, у якому розповіла, чим живе Україна.

За словами ведучої, евакуація Києва наразі не планується, але влада прораховує різні сценарії, в тому числі і найгірші – такий загальний підсумок комунікаційних нестиковок, які виникли після того, як видання The New York Times написало як доконаний факт, що столиця готується евакуювати 3 мільйони людей. Пояснюючи ситуацію, Кличко разом з тим порадив киянам шукати потенційні варіанти, як виїхати до друзів у передмістя, які мають автономне опалення, щоб пережити складні дні.

Падалко також розповіла, що росіяни говорять про важливість утримання Херсона, а роблять зовсім навпаки, якщо послухати розмову бійця «лднр» з дружиною. Крім того, російські військові скаржаться на своє керівництво через безпрецедентні втрати під Вугледаром при спробі взяти Павлівку.

Марічка відзначила, що в рф з'явилася нова пропозиція на мобілізаційному «ринку»: «Кидати на передову 18-річних, щоб не платити пенсії дружинам і дітям». Також стало відомо, що настоятель російського храму, який закликав жінок народжувати побільше дітей, щоб «не шкода» було відправляти на війну, сам на ній і загинув.

Андрій Данилко продав за 250 тисяч фунтів стерлінгів на аукціоні колекційний Rolls Royce 1974 року випуску, який колись належав легендарному артисту Фредді Меркʼюрі. Гроші співак пожертвував реабілітаційному центру поблизу Львова.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.