Солістка гурту Go-A Катя Павленко звернулася до фанатів, коли не пройшла у журі Нацвідбору на "Євробачення".

Як пише Politeka.net , Катя Павленко - відома українська співачка, яка з гуртом Go-A успішно виступила на Євробаченні кілька років тому, хоча й не змогла перемогти. Не забуває Павленко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на цей раз Павленко поділилася фотографією, де позувала на сцені.

"Дорогі друзі! Я отримала багато повідомлень від фанатів Євробачення через те, що не потрапила до складу журі національного відбору на Євробачення. Будь ласка, не турбуйтесь про це! Обіцяю сюрприз для всіх! Для українців цей конкурс – знаменний момент, і в цьому році шанс вибрати журі був у кожного.Я вважаю, що це чудовий приклад демократії, до якої ми всі прагнемо.Зараз у моїй країні війна, і вона змінила життя кожного українця.Це впливає на все, що нас оточує, бо боротьба триває! Цього року нам буде складно вибрати та підготувати учасника з України, бо щодня ми в небезпеці. Але ви вже бачили, наскільки ми сильні. Тож давайте всі разом привітаємо журі!", - написала Павленко.

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