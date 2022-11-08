Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу школа, де зіграла роль Нати. Тепер Ганна не дуже любить, коли її так називають. А нещодавно зірка вийшла заміж за Олександра Волошина, котрий займається блогерством.
Але не все так привітно у молодят. Адже нещодавно Ганна та Олександр посварилися через прізвище, адже Трінчер не хоче стає Волошиною. А після цього стало відомо про сварку через пікантні зйомки, де Ганна засвітила бюст.
Після сварки пара вирушила на побачення, а на допомогу їм поспішила колега Наталія Денисенко.
"Ну не лайтеся. У нас домовленість, що я не показую в кіно соски і ніколи не оголюватиму лобок. Тобто тільки силует оголеного тіла. Спина, сідниці чи частково в білизні", - написала Денисенко.
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"Дякую, тобі, люба", - написала Трінчер у сторіс.
Нагадаємо, Трінчер у вузькому купальнику блиснула округлостями на тлі гір, нескромні фото
А ще Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер на тлі скандалу з чоловіком зібралася на побачення
Також Politeka писала, що Ганна Трінчер посварилася з чоловіком через пікантні зйомки у кліпі