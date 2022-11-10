Брітні Спірс є популярною артисткою, яка багато років була під контролем сім'ї та не мала права навіть самостійно відвідувати лікаря. Після довгих судових позовів артистку все ж таки звільнили від опікунства.

В Інстаграм кадри з Брітні обговорюють досить активно, нещодавно артистка показала у мережі, чим займалася на відпочинку:

«Коли все перевертаєш 🎀!! Цього року у Французькій Полінезії» – сказано у підписі. Проте багатьох непокоїть, що кадри старі, сама Брітні не виходить на зв'язки і не зрозуміло, хто веде інстаграм замість неї.

«Мені дуже сумно, що вона в тій самій ситуації, що й під час консервації... Всі довкола неї приховують правду і тримають нас у дурнях. Хто контролює її інстаграм?; думаю, що Брітні зараз у якійсь психіатричній лікарні... хтось веде її інстаграм, щоб прикинутися, що все як і раніше; Де Бріт? Вона не хоче бути на IG? добре, але швидке запитання, як це було?».

В Інстаграмі продовжують з'являтися старі відео Брітні з будинку, з якого вона збиралася поїхати досить давно.

При цьому на коментарі та повідомлення Брітні не відповідає.

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