Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український шоумен, який у 2020 році одружився з нотаріусом Христиною. Пара навіть розпочала будівництво власного особняка під Київ, але нещодавно перестала з'являтися разом. Після цього з'явилася інформація, що Володимир та Христина розлучилися і вже отримали документи із суду. Але поки що цю інформацію ніхто не підтвердив чи спростував. Тим часом Христина поїхала до Відня, де перебуває до цього дня.

Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила розповісти, як пройшов її вечір.

"Доброго ранку. Вчора було багато вина, оповідань, спогадів, посмішок, розмов до пізньої ночі", - написала Крістіна у своєму блозі.

А до цього Христина мотивувала українців новим постом.

"Життя таке життя .... Іноді я дуже із захопленням дивлюся на все, що у мене відбувається. Навіть коли здається, що ви не впораєтеся, то знайте точно, що СПРАВІТЬСЯ, і переступивши перший бар'єр починається найцікавіше ... тому - вперед!" ", - написала Христина.

Нагадаємо, дружина Остапчука раптово заговорила про знайомство із чоловіками .

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука вирішила розвіятися від сумних думок та поспішила на довгоочікувану зустріч.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука після чуток про розлучення заговорила про гроші та другого чоловіка



