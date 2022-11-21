Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка з 2020 року був одружений з нотаріусом Христиною, але нещодавно стало відомо, що пара розлучилася. При цьому офіційно Крістіна та Володимир ніяк не коментували цю інформацію, але встигли відписатися один від одного в Інстаграм. А нещодавно дружина Остапчука вирушила до Відня до подружок. На нових кадрах у своєму блозі зірка показала, як проводить час.
"Реалії", - написала Крістіна під відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Кайф", "Головне, що все в теплих шкарпетках", "Цей тренд вогонь", "Сміх брюнетки просто доводить до сліз, сама сміюся ніби там була", "Переглянула раз 10. та ще й подружкам скинула", "Ніколи не пишу коментарі, повеселили, дякую за настрій))", "Приємно бачити вас життєрадісною".
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Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука показала, як виглядала раніше
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення розвідкувалася про бурхливий вечір