Як повідомляє Politeka.net, лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, який відомий багатьом під псевдонімом Фагот, поділився, чим він зараз зайнятий. Зокрема, на своїй сторінці у Facebook музикант показав шанувальникам, як проходять його військові навчання на полігоні.
Олег Михайлюта після 24 лютого вирушив до ЗСУ захищати свою країну. Наразі учасник групи "ТНМК" несе службу в батальйоні "Реванш" на південному та східному напрямках. У своєму блозі він неодноразово показував військові будні, а також розповідав правду про звірства росіян.
Фагот розповів, що час від часу тренується на полігоні відпрацьовуючи корисні навички. Музикант зі зброєю в руках похвалився навичками у стрільбі, які вже встиг опанувати. На фото та відео музикант показав, як володіє різними видами зброї.
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У коментарях користувачі мережі похвалили Фагота і побажали йому бути обережнішими: "Respect Олег, і з мікрофоном і зі зброєю профі!", "Круть, так тримати, і будь обережний", "Наш захисник! Ти приклад для деяких зірок".
Нагадаємо, що Фагот вивернув брудний виворіт "Танців з зірками".
Як повідомляла Politeka, Фагот, який брав участь у шоу "Танці з зірками", написав відвертий пост.
Також Politeka писала, що схудлий Фагот вразив змінами в зовнішності.