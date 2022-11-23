Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) – відомий український продюсер. Зірка ще до повномасштабного вторгнення виїхала з України і довгий час не поверталася назад. Вже Олексій знайшов у собі сили приїхати в Україну. За словами Олексія, весь цей час він перебував у теробороні та навіть показав папір, підтверджуючи свої слова, що викликало бурхливі обговорення серед українців.

Не забуває Потап і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Олексій поділився фотографією із легендарним захисником Маріуполя Михайлом Діановим.

"Тепла зустріч! Важливі слова! Запам'ятаю на все життя! Слава Україні!!", - написав Потап.

Але не всі фанати оцінили фото з Героєм:

"Мені на місці Потапа, який відлежувався під пальмами в той час, коли Михайло повільно вмирав і при цьому намагався воювати, було б соромно йому в очі дивитися. Я вже мовчу про те, що фотки з ним викладати", "А у Потапа пішла серія фоточок із Героями?".

Нагадаємо, підопічна Потапа була порівняна з відомою українською співачкою

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Орел і Решка" Андраде вразила чуттєвими кадрами з виступу

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