Злата Мітчелл любить провокувати своїх шанувальників відвертими знімками - то вона в міні, то засвітить груди, то вразить зухвалим макіяжем.

Як повідомляє Politeka.net , старша дочка відомої української телеведучої та світської левиці Ольги Фреймут 16-річна Злата Мітчелл не зупиняється і продовжує публікувати на своїй сторінці в Instagram пікантні знімки. На цей раз знімки були зроблені під час нічної прогулянки.

Зокрема, старша донька української телеведучої Ольги Фреймут прогулялася вулицею Парижа у відвертому вбранні. Дівчина одягла чорну міні-сукню асиметричного крою, яка ледве змогла прикрити її округлі стегна. Родзинкою сукні було також декольте, яке привертало до себе увагу. Образ доповнили чорне довге пальто та високі чобітки яскравого зеленого кольору. Свої довгі локони вона розпустила по плечах.

На кадрах можна помітити, що дівчина присідала, не звертаючи уваги на те, що її міні-сукня піднялася ще вище.

Тим часом Ольга Фреймут собі ніколи не дозволяла такого – показатись перед публікою у таких образах. Сама Фреймут віддає перевагу більш жіночному і стриманому стилю. Вона постійно демонструє гарні манери та розповідає, як правильно бути жінкою.

Нагадаємо, дочка Фреймут вразила виглядом у вузькому купальнику.

Як Politeka повідомляла, дочка Олі Фреймут Злата Мітчелл вразила розміром краси у прозорому топі.

Також Politeka писала, що дочка Фреймут у міні прийняла пікантні пози на балконі.