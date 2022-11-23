Молода гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Даша Ульянова продовжує активно вести Інстаграм та намагається підтримувати інтерес до свого життя. Цього разу дівчина заговорила про важливу складову своєї підготовки до виходу з дому.

«Напевно, так приходить старість. 🤣🤣 На щастя немає межі, адже нарешті прийшов мій відпарювач для одягу. Глажка завжди у мене займає купу часу та нервів, тому я давно була у пошуках нормального відпарювача – щоби якісний і не за всі гроші світу. 😌» - пише Ульянова.

У мережі відразу запротестували – дівчина досить молода і говорити про вік не доречно: «Вам до старості ще дуже далеко; Мала так тримати; Хазяюшка!! Така мила дівчина!!».

Після того, як Даша збільшила губи, вона часто отримує зухвалі та недоречні зауваження інших людей щодо свого зовнішнього вигляду. Одні критикують її фігуру, інші зациклюються на зроблених губах та засуджують неприродну форму.

Ульянова ж вважає за краще робити те, що подобається і не приховує цього, зауважуючи: вибір бути такий - це насамперед саме її вибір.

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