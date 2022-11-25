Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", з-за кордону звернулася до українців.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Горняк розмістила емоційний пост.

"Розумію, що у всьому повинен бути баланс, але камон, люди, перестаньте бризкати злістю та заздрістю один на одного…. В нашій країні війна, і кожного штормить по - своєму, комусь наразі легше, а комусь гірше і складніше, хтось втратив близьких, роботу, дах над головою, а хтось, навіть, не чув звуки вибухів, але все - рівно, кожного ця війна торкнулась і залишила неминучий слід, та рубець на все життя!", — пише дружина Володимира Остапчука.

Вона задає риторичні питання, чи стане комусь легше від того, що він засудить іншого, чи виллє на нього відро бруду.

"Чи якщо хтось сидить без світла, то стане легше, що ваш товариш теж буде без нього? Думаю, що ні… а от підтримка і єдність робить точно нас сильнішими і міцнішими. Ну і повторюсь, що я точно впевнена, що адекватні люди не дають оцінку вчинкам інших, якщо їх не просять, а слідкують тільки за своїми і роблять себе кращими. Амінь", — наголосила Христина.

Володимир Остапчук та нотаріус Христина Горняк одружені з 2020 року, але нещодавно стало відомо про розлучення пари. Шанувальники вже давно обговорюють проблеми в їхніх стосунках, а нещодавно друг зіркової родини розповів, що Володимир та Христина вже тривалий час не живуть разом.

Нагадаємо, що дружина Остапчука раптово заговорила про знайомство з чоловіками.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука вирішила розвіятись від сумних думок і поспішила на довгоочікувану зустріч.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука після чуток про розлучення заговорила про гроші і другого чоловіка.