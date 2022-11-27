Відома артистка, друга «Холостячка» Злата Огневич щодня показує своє життя, ділиться історіями про незручні будні і не приховує обличчя під безліччю фільтрів. На цей раз Злата показала, як виглядають її зіркові подорожі між концертами.

Примітно, що Злата не мандрує власним авто або вихваляється надмірним пафосом. Вона їздить поїздом і щоразу показує, як проходять її подорожі.

«Їду і сміюся! Ви запитуєте, чи я вмію користуватися wallets. Я втратила картку, про існування оплати телефоном я теж знаю… Нім і користуюся. Але фізично карту знайдуть та щось куплять. Омаров, наприклад. Або в с*кс-шоп підуть.

А ось мій класичний набір на поїзд. Локшина, вода, дитяче харчування - я обожнюю всі ці дитячі пюрешки. І… верхня полиця. Я майже як на скалодромі» – поділилася Злата.

Раніше Злата показала себе в незвичному образі, похвалилася обновкою і пожартувала з приводу буднів кожної українки без світла. За її словами, вона вирушила до району Дарниці у Києві, поки в неї вдома немає електрики. При цьому вона встигла протягом 15 хвилин свого перебування на заправці, втратити телефон і за такий же час його знову виявити.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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