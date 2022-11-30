Популярна співачка Брітні Спірс минулого року звільнилася від опіки батька та отримала право розпоряджатися своїми грошима та життям сама через багато років. Проте в мережі все більше підозрюють, що з Брітні не все гаразд.
Сміливі фото без одягу, однакові танці, немов у ув'язненні будинку та дивні висловлювання турбують шанувальників дедалі частіше. На цей раз кадри з ванної отримали безліч змішаних коментарів.
«Здається, я виглядаю дуже погано тут. Ніколи не професійні фото. Виглядати так легко! Але я продовжу плескати! - пише Брітні.
«Ціни на енергоносії, мабуть, впливають на кількість води у ванні, ми відчуваємо; саме тому їй знадобилося опікунство, хоча це, мабуть, просто його слідство; Чому хтось ображається? Не сильно відрізняється від того, що Кім Кей чи Карді Бі роблять; Це дико. Вона просто шукає уваги у цей момент; Якщо це її уявлення про свободу? Брітні просто зупинись».
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«Я ніколи не ношу свої сукні… вони такі гарні! Це фата моєї прапрабабусі… Я такий АНГЕЛ! - написала Брітні під добіркою кадрів у різних, але досить схожих при цьому образах.
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