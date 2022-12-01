Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки грі у серіалі "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. А нещодавно Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Трінчер розповіла, що збирається укласти шлюбний контракт із чоловіком.

"Ми йдемо підписувати шлюбний контракт", - написала Ганна у своєму блозі.

"Я зараз на студії звукозапису. Для тих, хто пропустив, ми з Сашком йдемо на дуже важливий крок для нашої родини. Ми підписуватимемо шлюбний контракт, де заздалегідь, скажімо так, ділитимемо майно. Що ви про це думаєте?", - - запитала Трінчер, звертаючись до фанатів.

"Я не думала про це, тому коли Саша запропонував - навіть трохи злякалася ... А ви були б за / проти?", - Запитала Трінчер у другому сторіс.

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