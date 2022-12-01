Знаменита телеведуча Марія Єфросиніна розповіла про видимі зміни у ній та колегах.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна кілька днів тому повернулася до Києва після довгих місяців життя закордоном. Артистка весь цей час займалася роботою свого фонду допомоги постраждалим від російської агресії і не раз розповідала про важливі моменти в Інстаграм.

Також ведуча почала розповідати детальніше про сімейні теми, соціальні конфлікти та багато іншого, що непокоїть українців. При цьому артистка намагається не забувати про особисті історії, щоб привертати увагу шанувальників:

«За тиждень у Києві я встигла зустріти стільки людей, яких знала до повномасштабного вторгнення! Як же змінилися у всіх очі! – зізналася Марія.

Мабуть, Марія розпочала активну роботу.

«Кожен із нас повинен відповідати за себе, своє майбутнє та безпеку! У жодному разі не боятися говорити про проблеми, які спіткали та звертатися за допомогою! Пам'ятайте, вихід і фахівці, які можуть допомогти вам завжди 💜 Не мовчіть, коли вам боляче і коли ви потребуєте допомоги 🙏🏼» - пише Марія під постом.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.