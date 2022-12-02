Популярна українська актриса та зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри із новорічної фотосесії із сином Андрійком.

Як видно, зіркова мама та маленький син зображені у фотостудії з новорічною тематикою. Перед камерою Наталка з'явилася у вузьких білосніжних штанях та затишному светрі з оленями. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі легкий природний макіяж і тепла посмішка. Андрій теж вбраний у такий самий светр, як і мама, видно, що йому подобається ця зйомка.

У підписі до публікації Денисенко поділилася своїми емоціями від цієї зйомки: "Перший день зими? І 281 день вiйни…тому наша зима і не закінчувалася, настрою новорічного немає, але я не збираюся нити. Ви б бачили очі синочка коли ми прийшли в новорічну фотостудію, як він радів! Коли бачу таким свого Андрійка то на душі стає якось спокійніше. Ми вистоїм і витримаємо і ще будемо святкувати! Як казав мій улюблений Поворознюк: "Повірте, їм буде пі…ц!".

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