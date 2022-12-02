Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка був одружений із Оленою Войченко. А після цього Володимир одружився з нотаріусом Христиною. Пара пробула разом майже два роки, а нещодавно стало відомо про розлучення пари. І хоч Володимир із Крістіною не коментують своє розлучення, але дружина Остапчука поїхала до Європи і перестала стежити за чоловіком в Інстаграм, як і він за нею. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу дружина Остапчука прокинулася і вийшла в ефір до фанатів у сторіс Інстаграм. Зірка була у мереживному халаті і тримала склянку з водою.

"Всім привіт...", - написала Христина у своєму блозі.

А до цього зірка показала, як приїхала до аеропорту.

"Хотілося б, щоб це був Бориспіль. І щоб я летіла на Мальдіви... Але ні, я просто чекаю в зоні прильоту", - написала Крістіна у своєму блозі.

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