Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, а також має звання Майстра спорту України. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Лілія показала, як знову потрапила на "Дизель шоу".

"Скучили за цією «дивною парочкою»?

Побачимося сьогодні 2 грудня у Жовтневому палаці о 17:30 на концерті «Дизель шоу»

Гумористичний фронт у справі

Поки гумор маємо- ми перемагаємо

"Зігріваємо гумором", - написала Лілія, показавшись з актором Дмитром Танковичем.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ваш тандем дуже класний;)", "О Господи, як я чекаю! З голови вилетіло. І як я могла так забути?)", "Оооооо. Чудова парочка. Чоловік і дружина, як варіант", "дякую за класний настрій" , Дизель шоу наша провідна Ліля", "так, хотілося вас бачити у цьому тандемі".

Нагадаємо, Лілія Ребрик у новому зимовому образі звернулася до українців .

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