Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, а також має звання Майстра спорту України. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Лілія показала, як знову потрапила на "Дизель шоу".
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Поки гумор маємо- ми перемагаємо
"Зігріваємо гумором", - написала Лілія, показавшись з актором Дмитром Танковичем.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ваш тандем дуже класний;)", "О Господи, як я чекаю! З голови вилетіло. І як я могла так забути?)", "Оооооо. Чудова парочка. Чоловік і дружина, як варіант", "дякую за класний настрій" , Дизель шоу наша провідна Ліля", "так, хотілося вас бачити у цьому тандемі".
Нагадаємо, Лілія Ребрик у новому зимовому образі звернулася до українців .
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