Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 11-річну Алісу та 17-річну Машу. Старша донька зараз навчається у Лондоні та робить перші кроки у кар'єрі співачки. Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Мамо: навіщо тобі на концерт Полякової? Вона є у нас вдома!", - написала спочатку Маша.

"Полякова вдома", - написала донька Олі та показала зіркову маму, яка лежить у ліжку.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

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"Ну можна хоча б вдома відпочити", "Української клавіатури немає?", "Крашиха, ви не розумієте, це стиль по-домашньому", "Стоп, це реально Полякова або просто людина, яка схожа на неї", "Глюкоза має ідею" вкрала", "Оля без макіяжу виглядає на 20 років молодшою ​​і взагалі дуже красива", "Боже, я з Олею поплутала, такі красуні", "Так схожа з цією тіткою, капець", "Вона завжди красива".

@mashapolyakova1

#viral @polyakova_olya

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Нагадаємо, дочка Полякової наочно показала, чим відрізняється різдвяне небо України та Європи.

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