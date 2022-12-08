Лозовицька зізналася, що такий поворот подій не став для неї несподіваним, пише Politeka.net.

«Чесно кажучи, не дивлячись на момент зі «здивуй мене», я знала, що поцілунок станеться на наступному нашому побаченні. По моїм відчуттям це якось було дуже логічно та очевидно. Мені вже цього хотілось, йому також», - розповіла дівчина на своїй сторінці в Інстаграм.

Катя зазначила, що вирішила слідувати за своїми відчуттями та поривами.



«Так, в нас не було вдосталь часу разом. Так, можливо наша історія почалась не так, як я собі уявляла. Проте, коли зароджуються справжні симпатія та притягання, то вони затьмарюють всі заморочки та обставини. Я дозволила собі стати ближчою до Алекса та відключити голову», - поділилася емоціями Лозовицька.

Цей момент, перший поцілунок на заході сонця, учасниця «Холостяк – 12» називає чарівним і романтичним.

У коментарях глядачі бажають дівчині перемоги у шоу і запевняють, що, на їхню думку, вона на проекті найкраща.

«Ви красунечка і взагалі хороша людина. Найкраща з дівчат»,

«Я маю велику надію що Катя буде з Алексом, тому що там суперниць гідних її немає!»,

«Ви гарна пара і поцілунок мені ваш сподобався. Не було враження, що Ви хочете проковтнути Алекса, як це було з деякими дівчатами. Та й видно було, що поцілунку прагнули обоє, а не тільки Ви. В загальному, Катю, Ви мені імпонуєте і є однією з фавориток. Вже цікаво, що буде далі».

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