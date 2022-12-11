Українська телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно потрапила у скандал, відмовляючись говорити та вести шоу українською мовою. Потім вона виправдалася тим, що цькування було надто сильним і спланованим, а саме воно, живучи за кордоном, не відчуло всю гіркоту українців та їхнього прагнення перейти рідною мовою.
Примітно, що після нібито цькування Єфросініної та її постаті в тому числі, а також її зовнішнього вигляду та помітного схуднення, вона сама зухвало та недоречно висловилася у бік азіатів та їхнього тренду у Тік-Ток.
«Не минуло й дев'ять місяців, як Інста перестала мені показувати контент русні. Але тепер на мене напад азіатського контенту, де якась дивна тема є кригою. Хто знає, навіщо вони це роблять?
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Але більше попаяні вони на поїданні відео поїданні солодощів. Це що ми якийсь тренд пропустили? А не, коротше, вони просто постійно жеруть у своєму контенті».
Раніше на фото самої Єфросиніної реагували так: "Худа-срашна..😏товста -ще страшна ...; Машуня, яка худенька; Машенька, вистачить худнути!; Маша, вам не йде така надмірна худоба! Перегляньте свій режим .... Бо чесно , як анорексія ((, без образ).
Після цього ведуча заявила всім хейтерам, що їм самим треба подивитися на себе та на те, що вони їдять, не втягуючись у чуже життя. Примітно, що сама вона досить невтішно висловилася у бік інших людей та їх захоплень.
Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до Росії, ведуча розкрила деталі.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна справдилась за останній скандал із українцями.