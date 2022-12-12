Раніше Андре Тан розповів, що одягнути жінкам, щоб сяяти цієї новорічної ночі. А тепер на своїй сторінці в Instagram модельєр вирішив дати кілька порад і чоловікам.

Актуальні кольори 2023: синій, перлинний, коричневий та чорний - підходять обом статям.

По-перше, у тренді для чоловіків буде оверсайз. І це не лише об'ємні худі. Вибирайте піджаки, футболки і навіть штани вільного крою.

Також Андре Тан рекомендує експериментувати з нотками ретро.

"Навіть якщо ваше свято не костюмована вечірка, вміло скомбіновані фліси та ветровки в стилі 90-х розбавлять атмосферу сірих буднів. Яскраві елементи слід комбінувати зі стриманими кольорами, наприклад, різнокольорову ветровку доповнити чорними брюками та білою футболкою", - пише дизайнер.

У тренді також етно. У рамках образу хітярами будуть сорочки із західними застібками та швами, денім та ковбойські мотиви. У концепцію етно добре впишуться вишиванки та стилізовані під кожух накидки. Вони також чудово поєднуються з колірною гамою 2023: коричневий, чорний, синій та жовтий.

Штани чінос разом із сорочкою, светром або в'язаним кардиганом стануть приємним новорічним образом із нотками домашнього затишку. Такі штани будуть чудово виглядати як у бежевому, так і в темно-зеленому і синьому відтінках.

Крім того, цього зимового сезону в моді будуть образи тотал блек, тому чудовим рішенням буде почати рік з тренду. Чорний колір завжди виглядає стильно, особливо якщо йдеться про вечірній костюм.

Нагадаємо, Андре Тан показав, який верхній одяг буде актуальним цієї зими, а що носити не варто.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.

Також Politeka писала, що Андре Тан показав українкам топ найактуальніших чобіт.