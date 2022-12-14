Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Після цього пара зустрічалася довгий час, але зрештою розлучилися. Не забуває Богдан і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу зірка показала, як проводить час на відпочинку, з'явившись у купальнику біля пальми.

"коли вирішила максимально злитися із місцевим пейзажем", - написала Богдан під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З нею що?", "Одне бажання, хочеться тебе Анечка погодувати", "Анорексія, капець", "Пожежа", "Злилася і справді з пальмо - дві колоди немов (худі", "Боже, ці ноги від вух", "Жах!!! Ну правда", "Нагодуйте її хто небудь! Жах!", "Дурніє дівка у свої 30", "Жах. У вас що анорексія? Аня, це вже перебір явний", "Божечко, чому Ви така худа ?", "Божечки, чому ви така худа?".

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у нескромному комплекті наголосила на довгих ногах.

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