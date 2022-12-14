На своїй сторінці в Instagram продюсер розповів, чим його здивувала артистка.
"Я під враженням, хоч йшов скептично налаштованим.⚡️ Можливо, під одним із найсильніших цього року. Дуже давно Наталія Могилевська кликала мене на свою виставу "Я вдома". Колеги знають, що я не так часто ходжу на великі концерти. Проте черговий дзвінок Наталки переконав, що варто йти. Адже, за словами, це її новий успіх... попри сльози. Я скажу більше, це нова Могилевська. Драматична і глибока актриса. Яка досконало вивчила українську. Добре відомі з дитинства пісні якої так дотичні до темних часів. Так в серце. ❤️🩹 Я плакав", — пише Володимир Завадюк.
Творець "Танців з зірками" та "Голосу країни" додав, що під час цієї вистави в центрі Києва він побачив Могилевську з іншого боку, з якого раніше не помічав.
"І в цей час, на контрасті, перед очима проносилися наші яскраві проекти разом, сварки та успіх - ціле життя. І слова пісні "я вдома" я прочитав зовсім інакше, аніж влітку. Дякую, Наталю, що ви вдома. В Києві. Що співаєте і творите тут. Коли це так потрібно усім нам. Ви скеля, не зважаючи ні на що. Особистість. І приклад для багатьох артистів, як важливо створювати саме в нескореному Києві, і саме зараз. Крізь морок і страх. Мій уклін", — додав продюсер.
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