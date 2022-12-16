Як повідомляє Politeka.net, переможці Євробачення-2022 – український гурт Kalush Orchestra – за кілька днів до Національного відбору на цьогорічний конкурс назвали свого фаворита. Про це вони написали на своїй сторінці в Інстаграмі, а також анонсували запальний трек з цим виконавцем.
Зокрема, Kalush Orchestra закликали голосувати за талановиту бандуристку KRUTЬ, яка потрапила у фінал із піснею "Коліскова". Артисти особисто знайомі з конкурсанткою і вважають, що її музику може закохатися вся Європа. Крім того, учасники гурту пророкували їй велике музичне майбутнє.
"Уже 17 грудня @bandura_krut виступить у фіналу Нацвідбору 2023 із піснею "Колискова". Вважаю, вона заслуговує представляти Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі. Якщо тобі теж сподобалась пісня - голосуй за номер 6. І нехай Європа закохається в ліричні нотки 🇺🇦 бандури", - йдеться у пості артистів.
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Варто зазначити, що цього року вперше українці самостійно обирали журі Нацвідбору на "Євробачення" . Згідно з результатами голосування у додатку "Дія" українська співачка Джамала, солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а також лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя стали членами журі.
Нагадаємо, що соліст Kalush Псюк показав, як виглядав у дитинстві, несподівані кадри.
Як повідомляла Politeka, Осадча зустрілася з солістом KALUSH, здивувавши виглядом.
Також Politeka писала, що Kalush Orchestra терміново попросили допомоги українців після скандалу за кордоном.