Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка нещодавно презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка вклала чарівне відео, в якому представила нову чуттєву пісню "Кава і ти".

У ролику звучить фрагмент нової пісні та можна побачити фотографію TAYANNA. На знімку співачка з'явилася у цікавій локації, яка нагадує пустелю. Перед камерою вона з'явилася в довгій шовковій сукні пастельного відтінку, яка підкреслила струнку фігуру та жіночні форми. Волосся співачки розпущене і розпатлане вітром, а на її обличчі легкий макіяж.

В подписи к публикации Татьяна написала несколько строк из новой песни: "Я не знаю, хто був раніше. І якої торкались теми. Розмовляли між словами. Я підкралася босоніж, і під звуки повільних тем

ми цілувалися до нестями. Що з нами? Дякую тобі за пісню @pidkaura. Нова пісня "Кава і ти" вже доступна на всіх платформах".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Знайома пустеля. Ви красуня", "Дуже красива пісня", "Це кохання", "З вчора на повторі", "З релізом. Люблю", "Побіг слухати", "Клас! Вітаю з прем'єрою!", "Класна пісня".

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