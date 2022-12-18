Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський відверто розповів про свою невдачу, після якої він три місяці провів у лікарні.

На своїй сторінці в Instagram підприємець після травмонебезпечного побачення з двома дівчатами пригадав неприємну історію.

"Катання на сноубордах – це просто щось із чимось! Я вже не раз говорив, що дуже люблю екстремальні види спорту, тому що це можливість краще пізнати себе, перевірити себе на міцність, випробувати. Цей раз не став винятком. Саме катання на сноубордах, це досить екстремально, але коли ти ще й відчуваєш відповідальність за двох дівчат, з якими катаєшся, адреналіну починає викидатися в рази більше", — пише Алекс Топольський.

Ще одна складність, за словами "Холостяка", була в тому, що Віка каталася краще за Катю. Катю треба було навчати, допомагати, уважніше стежити за нею, щоб вона не впала. Через це Віці дісталося менше уваги, що її засмутило. Але після розмови все налагодилося.

"Загалом я з дитинства був дуже активним, тому досвід катання по засніжених схилах у мене був. Лише на лижах. Та ще який досвід! Я цілих півтора роки навчався, і це було моє перше змагання у Львові, гора Кайзервальд. Але якщо ви думаєте, що все пішло чудово, і я повернувся додому з першим місцем, то помиляєтесь 😁 Це був цілковитий провал! Все відразу пішло навперекій. Майже на самому початку нога чіпляється за палку, я падаю, хитаюсь секунд десять, ніяк не можу встояти, але в якийсь момент впевнено стою. Спускаюсь вниз досить успішно і вирішую, що потрібно компенсувати такий ганебний старт", — пригадує бізнесмен.

Алекс побачив трамплін, який зазвичай усі об’їжджають, і вирішив випендритися.

"Стрибаю з трампліна, роблю якесь незрозуміле сальто, приземляюсь на поперечний шпагат та ламаю ногу. Лежу, не рухаюся, здається, навіть знепритомнів, а отямився на плечах у якогось чоловіка. Після цього три місяці я пролежав у лікарні, а потім спритно освоїв скакання на костилях, де я точно міг би поборотися і, найімовірніше, взяв би перше місце 😅", — додав Топольський.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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