Відома актриса та перша «Холостячка» Ксенія Мішина похвалилася, заради чого працює тепер у спортзалі.

Актриса Ксенія Мішина брала участь у багатьох різних проектах, розповідала про себе та дивувала фігурою на зйомках. Також Ксенія часто ділиться лайфхаками для дівчат, які бажають отримати дивні та доглянуті локони.

За словами артистки, вона незадоволена станом постаті і задля цього переглянула свої звички. Вона займається тренуваннями, ходить до зали, на медитації і не забуває про йогу. Також Мішина почала показувати і результати своїх старанностей.

В одній чорній білизні Мишина розкрила, що не проти б рекламувати якусь гарну білизну:

«Хочу стати амбасадором класного бренду спідньої білизни. Тому продовжуємо працювати!» – пише Мішина під кадрами.

Як можна помітити, Ксенія стала також легко демострувати і свою фігуру, адже активно займається в залі, ходить на масаж і різні процедури, щоб поліпшити стан свого тіла. Заради цього Ксенія також почала детальніше розповідати про йогу.

Цього разу артистка вихвалялася, як виглядає її мирний ранок у ванній і що вона робить традиційно після пробудження, щоб виглядати добре і доглянуто.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.