Відомий виконавець Тарас Тополя поділився знімками після свого суддівства на Національному відборі на Євробачення-2023.

У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023, у якому перемогли дует TVORCHI. У журі конкурсу сиди троє українських зірок – переможниця Євробачення-2016 Джамала, солістка The Hardkiss Юлія Саніна та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Примітно, що цього року до вибору суддів підійшли по-іншому та дозволили українцям самим їх обрати – влаштували голосування.

Член журі Тарас Тополя опублікував у своєму Instagram фотографії після фіналу Нацвідбору, на яких з'явився і зі своїми колегами із суддівства, і з переможцями – Джеффрі Кенні та Андрієм Гуцуляком. А у підписі до публікації запропонував українцям коментувати, але не фото, а саме результат конкурсу.

Користували відразу почали обговорювати і Нацвідбір, і суддів, і переможців:

"Не погоджуюсь з переможцем. TVORCHI не мають української ідентичності",

"Тарас, поважаю вас за об'єктивність та справедливість!",

"Професійне журі було дуже приємно вас слухати, з усіма коментарями погоджувалася. Дякую вам за вечір",

"Тарас, дякую вам за тверезе суддівство і влучні коментарі",

"Дякую за чесне суддівство, це вогонь!",

"Має бути різноманіття. Голосувала за них",

"Чудове журі, обране людьми!".

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