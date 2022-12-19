Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри із нової фотосесії у національному образі.
Як виявилося, Анна побувала на справжніх українських вечорницях, судячи з геолокації, це було на базі відпочинку в Київській області. На знімках дівчина позує у національному вбранні – з квітчастою спідницею, вишиванкою та навіть із хусткою на голові. Волосся дівчини випрямлене і розпущене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Неплях написала: "Вечірниці 2022". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото моделі, засинаючи її компліментами:
"Гарна посмішка".
"Які всі гарні".
"Яка краса".
"Вечірка мрії".
"Дуже круто. Краще, ніж нічні клуби та інша лабуда".
"Класна ідея! І дуже атмосферно".
"Як чудово".
"Як красиво".
"Дуже красива".
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