Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою "Час та Скло". Знаменитість нещодавно пішла від співака Володимира Дантеса і почала зустрічатися з другом сім'ї Михайлом Кацуріним. А недавно пара записала спільну пісню, що Надя не робила навіть зі своїм колишнім чоловіком, який є професійним музикантом. Не забуває Дорофєєва і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Надя показала свій танець під пісню "Щоб не було" та похвалилася успіхами.

"У тик-току вже понад 20k ваших відео, не зупиняйтесь", - написала Надя.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

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"Але вижили ... ми Дантеса вижили і куримо косячки, ми супер молодці сьогодні ... Я, вже не та Надя і ніщо мені не на ...";

"красива, талановита, щаслива, і слава богу! Кожна людина має право на щастя! Пісня та танець, суперрр!!!";

"Мені здається чи вона реально постаріла".

@nadyadorofeeva

В тік-току вже більше 20k ваших відео 🔥 не зупиняйтеся 💔

♬ Щоб не було - nadyadorofeeva

Нагадаємо, Дорофєєва після сольних концертів звернулася до українців, відео

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва після треку з Кацуріним вразила одкровенням.

Також Politeka писала, що Дорофєєва зацікавила сюрпризом для українців за кордоном .