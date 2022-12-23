Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук похвалилася, як у Швейцарії організувала свято до дня Святого Миколая.

"Згадую, як ми з командою фонду почали підготовку до того дня. Я вперше організовувала такий захід самостійно, без професіоналів. Все інтуїтивно, так як відчувала 😌Днями й ночами я сиділа в чатах з перевізниками, щоб замовити книги для діток та доставити їх з України сюди. Усі рідні та друзі тут допомагали шукати приміщення для заходу. У сценарій вносилося десятки правок, а в результаті все одно вийшла імпровізація😅", — зізнається ведуча.

Було багато моментів, коли вона казала сама собі, що не її це справа займатися організацією таких подій.

"Але коли я побачила, як за півтора дні форму для реєстрації заповнило понад 100 людей, зрозуміла, що все-таки це те, що потрібно нашим українським діткам 💙💛 Я така рада була побачити українців, поспілкуватися та пообійматися з ними. Мені постійно хотілося плакати, коли я бачила щасливих діток. У той день я відчула, що всі старання оцінені та виправдані", — додала Іванна Онуфрійчук.

Нагадаємо, Макс Барських виступив разом із переможцями Нацвідбору на Євробачення TVORCHI.

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